ببطارية سعة 7000 مللي أمبير.. إليك أهم مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

أطلقت شركة ريد ماجيك مؤخرًا هاتف ريد ماجيك 11 إير في الصين، لتوسع بذلك تشكيلة هواتفها الذكية المخصصة للألعاب بطراز أنحف وأقل سعرًا. وقد أكدت الشركة الآن تفاصيل أولية حول الإطلاق العالمي لهاتف ريد ماجيك 11 إير.

أعلنت شركة Red Magic أن النسخة العالمية ستستخدم نفس مكونات النسخة الصينية، بما في ذلك معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير. كما يحتفظ الهاتف بنظام تبريد فعال، وهو أمر بالغ الأهمية لأداء الألعاب ويساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة أو المكثفة.

هاتف ريد ماجيك 11 إير



ومن جانبها أعلنت شركة Red Magic عن إطلاق المنتج عالميًا في 29 يناير الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. وبناءً على نمط إصدارات الشركة المعتاد، من غير المرجح أن يكون هذا التاريخ بداية المبيعات المباشرة، بل من المتوقع أن يشهد فتح باب الطلبات المسبقة والإعلان عن الأسعار العالمية. وسيُتاح المنتج في المتاجر بشكل كامل لاحقًا.

مواصفات وسعر إطلاق هاتف RedMagic 11 Air



من حيث المواصفات، يتميز جهاز Red Magic 11 Air (النسخة الصينية) بشاشة OLED مقاس 6.85 بوصة بدقة 1.5K (2688 × 1216 بكسل). تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز ومعدل استجابة للمس يصل إلى 960 هرتز. كما توفر عمق ألوان 10 بت، وتغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، وخاصية التعتيم PWM بتردد 2592 هرتز، وخاصية التعتيم DC.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر، ووحدة معالجة رسوميات Adreno 830. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X Ultra، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1. يعتمد نظام التشغيل على Android 16 مع واجهة RedMagic OS 11، ويدعم الجهاز شريحتي اتصال.



تتضمن مكونات الكاميرا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل. وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مع مضخمات طاقة ذكية مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G NSA وSA، وشبكات الجيل الرابع 4G VoLTE المزدوجة، وواي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مع دعم L1 وL5 بالإضافة إلى GLONASS، وتقنية NFC، ومنفذ USB من النوع C. يبلغ حجم الهاتف 163.82 × 76.54 × 7.85 ملم، ويزن 207 جرامات، ويدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط لبطاريته التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير.