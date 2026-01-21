قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية سعة 7000 مللي أمبير.. إليك أهم مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

هاتف ريد ماجيك 11 إير
هاتف ريد ماجيك 11 إير
لمياء الياسين

أطلقت شركة ريد ماجيك مؤخرًا هاتف ريد ماجيك 11 إير في الصين، لتوسع بذلك تشكيلة هواتفها الذكية المخصصة للألعاب بطراز أنحف وأقل سعرًا. وقد أكدت الشركة الآن تفاصيل أولية حول الإطلاق العالمي لهاتف ريد ماجيك 11 إير.
أعلنت شركة Red Magic أن النسخة العالمية ستستخدم نفس مكونات النسخة الصينية، بما في ذلك معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير. كما يحتفظ الهاتف بنظام تبريد فعال، وهو أمر بالغ الأهمية لأداء الألعاب ويساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة أو المكثفة.

هاتف ريد ماجيك 11 إير


ومن جانبها أعلنت شركة Red Magic عن إطلاق المنتج عالميًا في 29 يناير الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. وبناءً على نمط إصدارات الشركة المعتاد، من غير المرجح أن يكون هذا التاريخ بداية المبيعات المباشرة، بل من المتوقع أن يشهد فتح باب الطلبات المسبقة والإعلان عن الأسعار العالمية. وسيُتاح المنتج في المتاجر بشكل كامل لاحقًا.

مواصفات وسعر إطلاق هاتف RedMagic 11 Air
 

من حيث المواصفات، يتميز جهاز Red Magic 11 Air (النسخة الصينية) بشاشة OLED مقاس 6.85 بوصة بدقة 1.5K (2688 × 1216 بكسل). تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز ومعدل استجابة للمس يصل إلى 960 هرتز. كما توفر عمق ألوان 10 بت، وتغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، وخاصية التعتيم PWM بتردد 2592 هرتز، وخاصية التعتيم DC.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر، ووحدة معالجة رسوميات Adreno 830. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X Ultra، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1. يعتمد نظام التشغيل على Android 16 مع واجهة RedMagic OS 11، ويدعم الجهاز شريحتي اتصال.


أجهزة الكمبيوتر اللوحية

تتضمن مكونات الكاميرا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل. وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مع مضخمات طاقة ذكية مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G NSA وSA، وشبكات الجيل الرابع 4G VoLTE المزدوجة، وواي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مع دعم L1 وL5 بالإضافة إلى GLONASS، وتقنية NFC، ومنفذ USB من النوع C. يبلغ حجم الهاتف 163.82 × 76.54 × 7.85 ملم، ويزن 207 جرامات، ويدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط لبطاريته التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير.

شركة ريد ماجيك هاتف ريد ماجيك 11 إير شركة Red Magic كاميرا خلفية رئيسية الجيل الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

الاهلي

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

بنتايج

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد