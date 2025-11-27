لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.. 5مشروبات طبيعية لتعزيز جهاز المناعة

الحفاظ على قوة جهاز المناعة طريقة مهمة للوقاية من سعال الشتاء المزعج، والزكام، والإنفلونزا.

فعندما تصاب بعدوى أو فيروس، ينشط جهازك المناعي لحماية جسمك والحفاظ على صحتك. كما أنه يساعد على حمايتنا من الأمراض الأخرى يوميًا.

هناك العديد من العلاجات التي يُنصح بها للوقاية من الزكام الشتوي.

مشروبات صحية لدعم جهاز المناعة للوقاية من البرد والإنفلونزا

1. شاي الليمون والزنجبيل الساخن

احصل على هذا المشروب الشتوي الدافئ قبل أن تمرض وسوف يساعد ذلك في إعطاء جسمك الفيتامينات التي يحتاجها.

2. هريس البطيخ والنعناع

يوجد الليكوبين عادة في الطماطم - لذلك، إذا لم تكن من محبي الطماطم، يمكنك الحصول على ما تحتاجه من البطيخ بدلا من ذلك.



3. عصير التوت المنعش

التوت مفيد جدًا لك لأنه مليء بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك.

يمكنك الجمع بين الفراولة والتوت والتوت الأزرق أو مزجها مع أنواع أخرى من الفاكهة، اعتمادًا على ما تشعر به وما هو موجود في ثلاجتك.

4. عصير أخضر

احرص على تناوله جيدًا، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي تُعزز جهازك المناعي بشكل طبيعي.

على وجه الخصوص، تضيف الخضروات الخضراء فيتامينات A و C - وكلاهما ضروريان لنظام مناعي صحي - وفيتامين K، الذي يدعم العظام. 3-6

يمكنكِ تحضيره بأي نوع من الخضراوات الورقية الخضراء التي ترغبين بها.

5. عصير البرتقال أو الجريب فروت

إن تناول كوب من عصير الحمضيات المفضل لديك كل صباح سيعطي جسمك فيتامين سي الذي يحتاجه بشدة .

إذا كنت لا تحب الفواكه الحمضية، فإن كوب من عصير الطماطم يعد بديلاً جيدًا، حيث أن الطماطم غنية بشكل طبيعي بفيتامين سي أيضًا

المصدر: hollandandbarrett.