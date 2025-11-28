سلاسل الإمداد تتكيف مع الرسوم الأمريكية.. والشحن الجوي يحقق أعلى نمو منذ 2022

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن الطلب العالمي على الشحن الجوي واصل مسار النمو القوي خلال أكتوبر 2025، مسجّلًا زيادة سنوية قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليحقق القطاع أعلى حجم مسجل في تاريخه خلال شهر أكتوبر. كما ارتفع الطلب على العمليات الدولية بنسبة 4.8%.

وفي الوقت نفسه، شهدت السعة المتاحة للشحن على مستوى العالم ارتفاعًا بنسبة 5.1%، مدفوعة بزيادة حركة المسافرين وتوسع شبكات الطيران، ما يوفر طاقة شحن إضافية عبر البطن السفلي لطائرات الركاب.

وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا، إن الأداء القوي للشحن الجوي يعكس مرونة سلاسل الإمداد العالمية في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المسارات الإقليمية داخل آسيا، وبين الشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك بين أوروبا وآسيا، كانت أبرز محركات النمو خلال الشهر. وأضاف أن هذه النتائج إيجابية للغاية مع دخول القطاع ذروة موسم الشحن في الربع الأخير من العام.

بيئة تشغيل داعمة… ونشاط اقتصادي متسارع

أشار التقرير إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الطلب على الشحن الجوي:

التجارة العالمية للسلع ارتفعت بنسبة 5.3% في سبتمبر، ما يعكس انتعاشًا في حركة الطلب العالمي.

الإنتاج الصناعي العالمي سجل نموًا قويًا بلغ 3.7%، وهو أعلى معدل منذ مارس 2025 وأقوى أداء منذ أواخر 2022.

أسعار وقود الطائرات ارتفعت 2.5% خلال أكتوبر رغم تراجع أسعار النفط الخام، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل واتساع الفجوة السعرية بين وقود الطائرات والنفط الخام.

كما واصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) تحسنه للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 51.45 نقطة، بينما بقيت طلبات التصدير الجديدة دون مستوى التوسع عند 48.31 نقطة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

أداء إقليمي متباين

سجلت مناطق العالم نتائج متفاونة خلال أكتوبر:

آسيا والمحيط الهادئ قادت النمو العالمي بارتفاع الطلب 8.3%، مدفوعة بقوة التجارة داخل آسيا وبين آسيا وأوروبا.

الشرق الأوسط واصل معدلاته الإيجابية مع نمو 5.7%، مدعومًا بزيادة كبيرة في السعة التشغيلية على المسارات مع آسيا وأوروبا.

أوروبا حققت نموًا مستقرًا بلغ 4.3%، رغم تباطؤ الطلب داخل أسواقها الداخلية.

إفريقيا سجلت أعلى نسبة نمو عالميًا عند 16.6%، مدفوعة بزيادة النشاط على المسارات المتجهة إلى آسيا.

أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية كانتا الأضعف أداءً عالميًا مع تسجيل تراجع قدره 2.7% لكل منهما، نتيجة انخفاض الطلب على الصادرات وتباطؤ التجارة الإقليمية.

ممرات التجارة… نمو قوي مع استثناءات محدودة

رغم الأداء الإيجابي العام، بقيت بعض المسارات تحت الضغط. فقد استمرت حركة الشحن بين آسيا وأمريكا الشمالية في التراجع للشهر السادس على التوالي، متأثرة باضطرابات التجارة الثنائية والرسوم الجمركية. كما سجلت حركة الشحن داخل أوروبا انخفاضًا طفيفًا.

في المقابل، واصل ممر أوروبا–آسيا أداءه القوي بنمو تجاوز 11%، ليحافظ على سلسلة من النمو المستمر منذ أكثر من عامين ونصف. كما سجلت المسارات بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وآسيا نموًا قويًا مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية والمواد الخام.
وضمن آسيا نفسها، استمرت حركة الشحن الداخلية في التوسع للشهر الرابع والعشرين على التوالي، ما يعكس قوة الطلب الإقليمي والتجارة البينية.

