افتتاح معرض الحرف اليدوية السنوي لجمعية الصعيد للتربية والتنمية

افتتح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض جمعية الصعيد للتربية والتنمية السنوي بالظاهر والمخصص لعرض الحرف اليدوية لقريتى أخميم بسوهاج، وحجازة بقنا بهدف الحفاظ عليها كحرف تراثية.

وشهد افتتاح المعرض الذي يستمر حتي 6 ديسمبر المقبل حضور لفيف من الشخصيات العامة، وعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالقاهرة، ووحيد نجيب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتفقد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة المعرض الذي يعرض منتجات يدوية يتم إنتاجها بخامات مصرية محلية بأيدي أكثر من 150 فتاة من فتيات وسيدات أخميم، و100 من شباب صناع قرية حجازة، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة.

وتهتم جمعية الصعيد للتربية والتنمية بإحياء التراث الثقافى والفني المتوارث فى صعيد مصر، مع خلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء والفئات ذات الدخل المنخفض عن طريق استغلال مواهبهم فى الحرف التراثية، حيث يتم صناعة كافة المنتجات الحرفية يدويًا باستخدام الطرق المتوارثة منذ أجدادنا القدماء كالنول، كما يتم استخدام الأشكال المتوارثة من التاريخ الفرعونى والقبطى والإسلامى.