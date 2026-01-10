الأونروا: أطفال غزة يعيشون أوضاعا مزرية في ظل القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات

أ ش أ

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الأطفال في قطاع غزة ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية.

وأشارت الأونروا - في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم، مؤكدة حاجتهم الملحة إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج القطاع بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "الأونروا" مواصلة عملها، واستعدادها لتوسيع نطاق مساعداتها، مشددة على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات بشكل فوري.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة خلال انسحابها، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزين عسكريين في المحافظة.

وقال مصدر أمني إن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين على مدخل عش غراب شرقا، ومدخل عقبة حسنة غربا، وفتشوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين.