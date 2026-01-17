قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

اشتراك شهري.. إيلون ماسك يعلن خطة «تسلا» الجديدة لمواجهة المنافسة الصينية

تسلا
تسلا
عزة عاطف

أعلن الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” عن تحول جذري في استراتيجية شركة تسلا لعام 2026، حيث قررت الشركة التوقف نهائيًا عن خيار الشراء لمرة واحدة لنظام "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD). 

وبدءًا من منتصف فبراير المقبل، ستعتمد تسلا نموذج الاشتراك الشهري الحصري كخيار وحيد، في خطوة يراها المحللون محاولة استراتيجية لتعزيز الإيرادات المتكررة ومواجهة الضغوط المتزايدة من عمالقة صناعة السيارات الصينية الذين باتوا يهددون عرش تسلا عالميًا.

تحول جذري من الملكية إلى الاشتراك الرقمي

يمثل هذا القرار نهاية لمرحلة كان فيها نظام القيادة الذاتية يباع كأصل ثابت يضاف إلى قيمة السيارة بمبالغ وصلت سابقًا إلى 15000 دولار، قبل أن تستقر عند 8000 دولار. 

وبموجب الخطة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 فبراير 2026، سيتحول النظام إلى خدمة رقمية بحتة تتطلب دفع رسوم تبلغ 99 دولارًا شهريًا. 

ويهدف ماسك من خلال هذه الخطوة إلى جعل التكنولوجيا متاحة لقاعدة جماهيرية أوسع، حيث يفضل الكثير من الملاك الجدد دفع مبالغ بسيطة دوريًا بدلًا من تحمل تكلفة باهظة مقدمًا، مما يضمن تدفقًا ماليًا مستمرًا ومستقرًا للشركة تمامًا.

الرد على "تسونامي" السيارات الصينية الرخيصة

تأتي هذه التحولات في وقت تواجه فيه تسلا تحديات غير مسبوقة من شركات صينية مثل "بي واي دي" و"شاومي"، حيث نجحت هذه الشركات في تقديم سيارات كهربائية متطورة بأسعار تنافسية للغاية ومزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة. 

ومع فقدان تسلا لمركزها كأكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم في بعض الأسواق، وجد ماسك نفسه مضطرًا لتغيير قواعد اللعبة عبر التركيز على البرمجيات كخدمة (SaaS). 

يمنح هذا التوجه تسلا ميزة تنافسية في القدرة على تحديث الأنظمة باستمرار وربط العملاء بنظام بيئي رقمي يصعب مغادرته، خاصة مع اقتراب الشركة من تشغيل هذا النظام في الأسواق الصينية الكبرى بحلول مارس 2026.

أهداف طموحة: 10 ملايين مشترك بحلول نهاية العام

لا يقتصر دافع هذا التغيير على المنافسة السوقية فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بأهداف نمو طموحة وضعتها الشركة لضمان الحفاظ على قيمتها السوقية التي تتجاوز 1.5 تريليون دولار. 

ويسعى إيلون ماسك للوصول إلى 10000000 مشترك نشط في نظام القيادة الذاتية، وهو هدف يرتبط بشكل مباشر بحزمة تعويضاته المالية وأهداف الإنتاج المستقبلي لمشروعات مثل "سايبر كاب". 

ويرى خبراء الاقتصاد أن تحويل تسلا إلى شركة برمجيات بالدرجة الأولى سيزيد من ربحيتها بشكل كبير، حيث تظل هوامش الربح في قطاع البرمجيات أعلى بكثير من تصنيع الأجهزة والسيارات بشكلها التقليدي دائمًا.

البرمجيات كسلاح تسلا الأقوى في حرب الأسعار

يعكس قرار الانتقال إلى نظام الاشتراك الشهري رؤية ماسك لمستقبل النقل، حيث لا تعود السيارة مجرد وسيلة انتقال بل تصبح منصة ذكية تقدم خدمات متطورة بناءً على الطلب. 

ورغم الانتقادات التي وجهتها بعض الجهات التنظيمية، إلا أن تسلا تراهن على أن سهولة الاشتراك وإلغائه في أي وقت ستجذب ملايين المستخدمين الذين يرغبون في تجربة التكنولوجيا دون التزام مالي طويل الأمد. 

ومع بداية عام 2026، يبدو أن معركة السيطرة على سوق السيارات لن تدار في المصانع فقط، بل ستحسمها قوة الخوارزميات ومدى قدرة الشركات على بناء نماذج ربحية مرنة ومستدامة تقنيًا.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يونايتد ضد السيتي.. الشوط الأول ينتهي بلا أهداف في ديربي مانشستر

اتحاد الغوص والإنقاذ

الجمعية العمومية لاتحاد الغوص والإنقاذ تعتمد تعديلات اللائحة بالإجماع

منتخب مصر

3 ملايين و200 ألف دولار جائزة منتخب مصر حال الفوز بـ المركز الثالث

بالصور

تريند "الشاي المغلي" يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

