انطلاق التاكسي الطائر لأول مرة في سماء دبي

عزة عاطف

شهدت سماء مدينة دبي اليوم حدثًا تاريخيًا مع الإطلاق الرسمي لأول رحلة تجريبية متكاملة للتاكسي الطائر الكهربائي، إيذانًا ببدء عصر جديد في قطاع التنقل الحضري. 

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحويل دبي إلى أول مدينة في العالم تقدم خدمة النقل الجوي التجاري عبر التاكسيات الطائرة بحلول عام 2026، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي والنقل الذكي والمستدام دائمًا.

مواصفات التاكسي الطائر في دبي

يعتمد التاكسي الطائر الذي تم تدشينه بالتعاون مع شركة "جوبي أفييشن" على تقنيات المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة بشكل كامل. 

وتتميز هذه الطائرات بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، مما يلغي الحاجة إلى مدارج طويلة ويجعلها مثالية للعمل داخل المدن المزدحمة. 

وتستطيع الطائرة حمل 4 ركاب بالإضافة إلى الطيار، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما يقلص زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا من 45 دقيقة بالسيارة إلى نحو 10 دقائق فقط في رحلة جوية سلسة وهادئة تمامًا.

البنية التحتية ومحطات الإقلاع المتطورة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اكتمال التصاميم النهائية لأربع محطات رئيسية للتاكسي الطائر سيتم توزيعها في مواقع استراتيجية تشمل مطار دبي الدولي، ومنطقة وسط المدينة، ودبي مارينا، ونخلة جميرا. 

تم تصميم هذه المحطات لتكون مراكز تنقل متكاملة توفر مرافق شحن سريع للبطاريات ومنصات هبوط متطورة لضمان أقصى درجات الأمان والراحة للركاب. 

وستتولى شركة "سكاي بورتس" العالمية إدارة وتطوير هذه البنية التحتية لضمان تشغيل الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في عام 2026.

الاستدامة والأثر البيئي في رؤية دبي

يمثل مشروع التاكسي الطائر حجر الزاوية في خطة دبي للوصول إلى انبعاثات صفرية في قطاع النقل بحلول منتصف القرن. 

فالمحركات الكهربائية المستخدمة لا تصدر أي انبعاثات كربونية ضارة، بالإضافة إلى أن مستوى الضجيج الناتج عنها يقل بنسبة 100 مرة عن صوت الطائرات المروحية التقليدية، مما يجعل وجودها في المناطق السكنية مقبولًا ومريحًا للسكان. 

وتؤكد هذه الخطوة التزام دبي بتبني حلول النقل النظيف التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل التلوث البصري والسمعي بشكل فعال وملحوظ للغاية.

أسعار الخدمة وتوقعات تجربة المستخدم

على الرغم من أن الخدمة تستهدف في بدايتها رجال الأعمال والسياح، إلا أن هناك خططًا واضحة لجعلها متاحة لشريحة واسعة من الجمهور بمرور الوقت. 

وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تكون تكلفة الرحلة منافسة لخدمات النقل الفاخرة المتاحة حاليًا، مع سهولة الحجز عبر تطبيقات الهواتف الذكية المدمجة. 

وسيحصل الركاب على تجربة تنقل استثنائية توفر إطلالات بانورامية خلابة على معالم دبي المعمارية، مع ضمان أعلى مستويات الخصوصية والسرعة التي تعد الميزة الأبرز لهذا النوع من النقل الجوي المبتكر كليًا.

