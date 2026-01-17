قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 82 ألف ريال .. أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تويوتا أوربان كروزر
تويوتا أوربان كروزر
صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة الكروس أوفر المدمجة داخل السوق السعودي من خلال طراز أوربان كروزر 2026، حيث يقدم بعدد من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب عناصر الأمان، إضافة إلى التصميم الرياضي.

محرك وأداء تويوتا أوربان كروزر

تعتمد تويوتا أوربان كروزر 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد المحرك قوة تبلغ 101 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 135 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 19.8 كم لكل لتر، مدعومًا بخزان وقود بسعة 45 لترًا.

تويوتا أوربان كروزر

تجهيزات ومواصفات تويوتا أوربان كروزر

زودت تويوتا أوربان كروزر بحزمة من وسائل الحماية، حيث تأتي بست وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، وتشمل تجهيزات السلامة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في قوى الجر.

كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وتختلف أنظمة الكاميرات حسب الفئة، حيث تأتي الفئة الأساسية بكاميرا خلفية، بينما تحصل الفئة الأعلى على نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

تويوتا أوربان كروزر

وتضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 9 بوصات، مع دعم آبل كاربلاي اللاسلكي، بينما يختلف عدد السماعات بين 4 سماعات في فئة   GL و6 سماعات في فئة GLX، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، ومقود جلدي متعدد الوظائف، وتدعم الفئة الأعلى شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية.

أبعاد وتصميم تويوتا أوربان كروزر

تعتمد أوربان كروزر على تصميم رياضي، بينما يبلغ طولها 4,365 مم، وعرضها 1,795 مم، وارتفاعها 1,645 مم، وقاعدة العجلات بطول 2,600 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 210 مم، وتزن السيارة 1,195 كجم بدون ركاب، مع اعتمادها على مصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط ألمنيوم بقياس 17 بوصة، إضافة إلى مرايا خارجية بضبط كهربائي، وفتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى.

تويوتا أوربان كروزر

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية 

تتوفر تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية بفئتين رئيسيتين، حيث تبدأ أسعار فئة GL من 82,915 ريال سعودي، بينما تصل أسعار فئة GLX إلى 92,115 ريال سعودي.

تويوتا تويوتا أوربان كروزر سعر تويوتا أوربان كروزر مواصفات تويوتا أوربان كروزر أسعار تويوتا أوربان كروزر

