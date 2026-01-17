5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم والمساحة الرحبة والارتفاع المناسب.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات كروس أوفر في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وبسعر 709,900 جنيه.

جيلي جي اكس 3 برو

يولد محرك السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سعة تبلغ 1500cc، 4 سلندر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طرازCVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 849,900 جنيه.

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.

شانجان سى اس 35 بلس

تأتي السيارة شانجان سى اس 35 بلس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 160 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 950,000 و 1,150,000 جنيه.

جيتور X70

زودت السيارة جيتور X70 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الجر الأمامي، ويبلغ سعر السيارة جيتور X70 نحو 1,160,000 جنيه.