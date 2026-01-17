5 سيارات زيرو أوتوماتيك .. تبدأ من 649 ألف جنيه

يضم السوق المصري مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، وعناصر التصميم سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، منها السيارات التي تعتمد على ناقل سرعات أتوماتيكي الأداء.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو أوتوماتيك في السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبسعر 649.500 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا تيربو، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران أو 210 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

زودت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

زودت السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك cvt، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.