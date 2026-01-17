قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل
عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67
5 سيارات زيرو أوتوماتيك .. تبدأ من 649 ألف جنيه

سيارات زيرو أوتوماتيك
سيارات زيرو أوتوماتيك
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، وعناصر التصميم سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، منها السيارات التي تعتمد على ناقل سرعات أتوماتيكي الأداء.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو أوتوماتيك في السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبسعر 649.500 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا تيربو، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران أو 210 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

زودت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

زودت السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك cvt، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

سد النهضة

لماذا عادت واشنطن للوساطة في ملف سد النهضة الآن؟.. عبد المنعم السعيد يفسر المشهد

غزة

متحدث اللجنة المصرية في غزة ينقل حجم معاناة أهالي القطاع

عمرو محمود ياسين

عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

