بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة مازدا 3 موديل 2010 ‏.

تتمتع مازدا 3 موديل 2010 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر "وهي النسخة الأكثر انتشارا في مصر" يولد قوة تصل إلى 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يوفر أداء ناعما واستجابة جيدة على الطريق، مع نظام تعليق رياضي يمنح السيارة ثباتا ممتازا عند المنعطفات والسرعات العالية، وهو ما يميزها كسيارة شبابية وعائلية في الوقت ذاته.

من حيث التصميم والتجهيزات، تنفرد السيارة بمقصورة داخلية ذات جودة تصنيع عالية وتصميم "تابلوه" عصري، وتشمل كماليات متنوعة حسب الفئة مثل التحكم من عجلة القيادة، تكييف هواء قوي، مرايا جانبية كهربائية، وفتحة سقف في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى مظهر خارجي يتسم بالانسيابية والديناميكية سواء في نسخة "السيدان" التقليدية أو "الهاتشباك" الرياضية.

أما فيما يخص الأمان والاعتمادية، فقد صممت السيارة بهيكل قوي وحصلت على تقييمات مرتفعة في اختبارات التصادم، كما تتوفر بها أنظمة أمان أساسية مثل وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، ورغم جودتها العالية، يجد البعض أن قطع غيارها قد تكون أغلى نسبيا من بعض المنافسين، ومساحة المقاعد الخلفية محدودة بعض الشيء مقارنة بفئتها.

أما عن اسعار السيارة مازدا 3 موديل 2010 ، فتاتي بمتوسط 500 الف جنيه على حسب المواصفات والحالة الفنية للسيارة .

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان

