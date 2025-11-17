الدفاع المدني بغزة: كارثة إنسانية بسبب الأمطار وانهيار البنية التحتية بعد العدوان الإسرائيلي

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الواقع في القطاع أصبح كارثيًا للغاية جراء الأمطار الأخيرة التي كشفت حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن آلاف المنازل والخيام تضررت، والمياه تغمر الممتلكات الخاصة وتسبّب مشاكل صحية كبيرة، خاصة أمراض الالتهابات والصدريّة للأطفال والكبار، بسبب انهيار البنية التحتية ونظام الصرف الصحي، مضيفا أن الدفاع المدني يفتقد القدرة الكاملة على التصريف والمساعدة نتيجة تدمير المنظومات الأساسية من قبل الاحتلال.

وأشار محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إلى أن الجهود الحالية، رغم دعم اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير خيام صالحة للإيواء ومراكز دعم إنساني مناسبة.

ولفت محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إلى أن اللجنة المصرية أعلنت عن إطلاق قافلة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم، محملة بنحو 9200 طن من المواد الإنسانية العاجلة، بينها أكثر من 5500 طن سلال غذائية ودقيق، إضافة إلى مستلزمات طبية وإغاثية ومواد بترولية.

وأكد «بصل» أن فرق اللجنة المصرية تعمل على مدار الساعة لتوزيع المساعدات على المتضررين في جميع مناطق القطاع، وصولًا إلى شماله وجنوبه، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة.

