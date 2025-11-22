الدفاع المدني بغزة: الاحتلال قصف مربعات سكنية بعد وقف إطلاق النار

كشف الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خرق وقف إطلاق النار في القطاع على الرغم من توقيع اتفاق شرم الشيخ.

وأوضح بصل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عقب إعلان وقف إطلاق النار عشرات المنازل والمربعات السكنية في منطقة شرق مدينة غزة شرق الخط الأصفر، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن تقديم الخط الأصفر مسافة مئتين وخمسين متراً أجبر مئات العائلات على النزوح قسراً إلى مناطق تفتقر كلياً إلى مقومات الحياة.

وحذر بصل من أن َشهر الشتاء المقبل يحمل أزمات إضافية وخطرة قد تهدد حياة السكان ما لم يكن هناك تدخل عاجل وحقيقي لمعالجتها.َ، مشددًا على أن العمل الإغاثي في قطاع غزة لا يزال بطيئاً للغاية.