رمضان صبحي للقاضي: أنا لاعب كرة ومعرفش حاجة عن الشهادات
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز العلاقات والقضايا الإفريقية
بعد عقر كلب مسعور لـ 20 شخصا في أسيوط .. هذه هي الإسعافات الأولية
مباراة صعبة.. عمر جابر: جاهزون للقاء زيسكو الزامبي.. ومدرب الزمالك يعلن التحدي
مدرب الزمالك: صبركم على المدربين المصريين سيصنع الفارق
تداول فيديو لمعلمة تصفع تلميذا على وجهه.. والتعليم: في تونس مش مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-11-2025
اليوم وغدا.. مواجهات لا تفوتك فى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. الأهلي ضد شبيبة القبائل الأبرز
ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية
المصريون يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات النواب في كينيا وإثيوبيا| صور
بعد غد.. بدء الاقتراع داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال قصف مربعات سكنية بعد وقف إطلاق النار

القسم الخارجي

كشف الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خرق وقف إطلاق النار في القطاع على الرغم من توقيع اتفاق شرم الشيخ. 

وأوضح بصل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عقب إعلان وقف إطلاق النار عشرات المنازل والمربعات السكنية في منطقة شرق مدينة غزة شرق الخط الأصفر، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”. 

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن تقديم الخط الأصفر مسافة مئتين وخمسين متراً أجبر مئات العائلات على النزوح قسراً  إلى مناطق تفتقر كلياً إلى مقومات الحياة.

وحذر بصل من أن َشهر الشتاء المقبل يحمل أزمات إضافية وخطرة قد تهدد حياة السكان ما لم يكن هناك تدخل عاجل وحقيقي لمعالجتها.َ، مشددًا على أن العمل الإغاثي في قطاع غزة لا يزال بطيئاً للغاية. 

الدفاع المدني في غزة العدوان الإسرائيلي على غزة قصف غزة محمد بصل خرق وقف إطلاق النار في غزة

ليلى عبداللطيف

عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

محاولة اختطاف طالب فى السويس

صرخة أنقذت طالبًا من الاختطاف | صور

صلاة الفجر

7 عبادات بعد صلاة الفجر تجلب لك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

حالة الطقس

استمرار الارتفاع التدريجي.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الجو اليوم السبت

منصة تويتش

رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة

كيا EV9 GT

كيا تؤجل إطلاق EV9 GT الكهربائية.. تفاصيل

مرسيدس S-Class

مواصفات مرسيدس S-Class 2025 وسعرها في السعودية

بالصور

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

صحة الشرقية: 73 ألف زيارة منزلية ضمن مبادرة رعاية كبار السن وذوى الهمم

بنتلي تحول أبواب سياراتها إلى عروض ضوئية مدتها 11 ثانية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

