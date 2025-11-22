بعد عقر 20 شخصا.. الإجراءات الوقائية للحماية من عضة الكلب

يبحث المواطنون على محركات البحث عن الإجراءات الوقائية للحماية من عضة الكلب، وذلك بعد ارتفع عدد المصابين جراء تعرضهم لعقر كلب مسعور إلى 20 شخصا اليوم، السبت، بقرى العتمانية والنواورة التابعة لمركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفى النواورة المركزي بوصول 20 مصابا من القريتين، جميعهم يعانون من إصابات متفرقة نتيجة هجوم كلب مسعور.

وبالفحص، تبين إصابة كل من “عمرو. ح”، و"محمد. ي"، و"عمرو. ح"، و"محمود. ع"، و"يوسف. إ"، و"طارق. ع"، و"تقوى. ع"، و"مروان. ص"، و"آدم. ش"، و"محمد. م"، و"سيف. م"، و"بدري. م"، و"يوسف. ع"، و"كرم. ش"، و"سالمان. ك"، و"آدم. م"، و"عمرو. أ"، و"يوسف. إ"، و"عمر. ح"، وجميعهم من قريتي العتمانية والنواورة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإعطاؤهم الأمصال اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية عند التعرض للعض أو العقر من كلب مسعور

ويجب اتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية عند التعرض للعض لضمان الوقاية من أي عدوى محتملة، خاصة داء الكلب او السعار، وتتمثل الخطوات الأساسية في ما يلي:

غسل مكان العض فورا بشكل جيد تحت الماء الجاري باستخدام الصابون لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع تطهير المنطقة بمادة مطهرة.

التوجه إلى أقرب مستشفى في المنطقة في أسرع وقت ممكن للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

البدء في معالجة الجرح وتلقي الجرعات الدوائية المقررة خلال الساعات الست الأولى من التعرض للعض لضمان وقف العدوى والوقاية من الإصابة بداء الكلب.

يتكون لقاح داء الكلب من خمس جرعات تعطى في الأيام صفر وثلاثة وسبعة وأربعة عشر وثلاثين عبر الحقن في العضل.

إذا تعرض الشخص للعض مرة أخرى خلال عام من الحصول على اللقاح فيكتفى بجرعة واحدة.

إذا تكرر التعرض للعض خلال ثلاث سنوات من التطعيم فيجب الحصول على ثلاث جرعات منشطة.

أما إذا تجاوزت الفترة بين التعرض الأول والثاني ثلاث سنوات فيجب تلقي الجرعات الخمس كاملة من جديد.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

تمضي الدولة في خطوات متسارعة لتنظيم ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة بعد إقرار مجلس النواب للقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بهدف حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال قواعد وضوابط صارمة مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع عقب صدور اللائحة التنفيذية.

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون، محددا آليات تطبيقه وضوابط حيازة هذه الحيوانات، حيث يتعين على المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال عام من بدء العمل باللائحة كما يجب تسليم الحيوانات الخطرة غير القابلة للترخيص خلال شهر من بدء التنفيذ مع إمكانية تمديد المهلة شهرا إضافيا.

ضوابط تربية الكلاب والحيوانات الخطرة

يحظر اقتناء أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بترخيص سنوي ولا يسمح بإقامة عروض أو مسابقات تشمل تلك الحيوانات إلا بتصريح مسبق مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أي حوادث، كما يمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر دون تصريح رسمي.

اللجنة الفنية لمجابهة الحيوانات الضالة

جرى تشكيل لجنة مركزية فنية تضم ممثلين عن الجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة، على أن يتم تحديثها دوريا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية.

أبرز ما جاء في القانون

حظر الحيازة دون ترخيص

تنص المادة الثانية على منع حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة وفقا لشروط اللائحة التنفيذية مع استثناء المؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والمراكز البيطرية.

التزامات مشددة على الحائزين

تلزم المادة الرابعة مالكي هذه الحيوانات باتخاذ كل الاحتياطات لمنع هروبها وفق اشتراطات وزارة الزراعة كما تلزم المادة الخامسة بتوفير الرعاية البيطرية الكاملة من تطعيمات وتغذية مناسبة ومكان آمن للإيواء مع تسجيل التاريخ الطبي للحيوان.

مهلة لتوفيق الأوضاع

منح القانون الحائزين مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم مع إمكانية مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

استثناءات من تطبيق القانون

لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما مع مراعاة الالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر.

قائمة الكلاب الخطرة

أدرج القرار الحكومي قائمة تشمل 13 نوعا من الكلاب المصنفة ككلاب خطرة وهي:

كين كورسو

توسا إينو

ملموت ألاسكي

الهاسكي

الكلب الأرجنتيني

البيت بول

الروت وايلر

البوكسر

الراعي الألماني

الراعي القوقازي

بول ماستيف

الدوبر مان

الكلب الدانماركي الضخم

أكتيا

أمريكن بولي

الألبيي