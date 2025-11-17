تعرف على تفاصيل عقر كلب لـ 9 أشخاص فى أسوان

شهدت إحدى المناطق بمدينة أسوان تعرض 9 أشخاص لعقر من حيوان ضال " كلب " بينهم عدد من الأطفال فى أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بعقر حيوان ضال "كلب" لـ9 أشخاص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقر كلب

وقد تبين بالتحريات الأولية ان المصابين هم نجلاء .ف 52 سنة، وإصابتها خدوش سطحية، وهالة .ع 35 سنة، وإصابتها خدوش سطحية، ومصطفى .ن 60سنة، وإصابته جرح غائر باليد، وعبدالصبور .م 70 سنة، وإصابته خدوش سطحية، ومازن .ج 14 سنة، وإصابته جرح غائر بالقدم اليمنى، ومحمد .ح 11سنة، وإصابته خدوش سطحية بالقدم، وسدره .ن 4 سنوات، وإصابتها جرح غائر بالوجه واليد، ومالك .ح عمره سنتين، وإصابته خدوش سطحية، وروفان .م 9 سنوات، وإصابتها خدوش سطحية.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى المسلة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما ، وتم تحرير محضر بالواقعة .