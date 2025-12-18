قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة الهوية ووعاء الحضارة الإنسانية
مصطفى كامل: المبنى الجديد لنقابة المهن الموسيقية سيحمل مجسمًا لأم كلثوم تقديرًا لها
على طريقة يوسف بلايلي.. كيف سجل المغرب الهدف الأول في مرمى الأردن
وزير الدفاع الدنماركي: جماعات مرتبطة بروسيا نفذت ضدنا هجومين إلكترونيين
محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة.. فما شروطها؟
المغرب يتقدم على الأردن بهدف نظيف في الشوط الأول بنهائي بطولة كأس العرب
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
زحام مسائي أمام لجان الإعادة بجنوب سيناء قبل ساعات من غلق باب التصويت

ايمن محمد

شهدت لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال الفترة المسائية، للمشاركة في التصويت والإدلاء بأصواتهم، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق اللجان في ختام اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

واحتشد المواطنون أمام مقار اللجان عقب انتهاء فترة الراحة مباشرة، حيث لوحظت كثافة ملحوظة داخل اللجان ومحيطها، خاصة لجان السيدات، وسط أجواء من التنظيم والانضباط. ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ أعمال فرز الأصوات فور غلق اللجان مباشرة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن العملية الانتخابية تسير في هدوء وانتظام تام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى، ولم يتم رصد أية تجاوزات داخل أو خارج اللجان حتى الآن.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بأن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المحافظة سخّرت كافة إمكاناتها لتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر. وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم للناخبين حتى انتهاء عملية التصويت.

وتُجرى جولة الإعادة مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء من خلال 10 لجان انتخابية موزعة على مدن الدائرة، بواقع لجنة عامة وخمس لجان فرعية بمدينة طور سيناء، ولجنتين فرعيتين بمدينة رأس سدر، ولجنة فرعية واحدة بكل من مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة.

جنوب سيناء انتخابات الإعادة النواب إقبال الساعات الاخيرة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

صور

صور تهمس وأضواء تعترف.. تفاصيل أكبر معرض صور للمحمول

جهاز Redmi Pad 2 Pro 5G

بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Pad 2 Pro 5G

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

