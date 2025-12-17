أغنى من الكافيار وأقل تكلفة بكثير.. ما لا تعرفه عن السردين

في وقتٍ يبحث فيه كثيرون عن أطعمة صحية دون أعباء مادية كبيرة، يبرز السردين كخيار غذائي متكامل يجمع بين السعر المناسب والقيمة الغذائية العالية. هذه السمكة الصغيرة، التي قد تبدو بسيطة، تحمل فوائد صحية جعلت خبراء التغذية يقارنونها بأطعمة فاخرة مثل الكافيار، لكن بتكلفة أقل بعشرات المرات.

ووفقًا لموقع WebMD الطبي، يُعد السردين من أفضل المصادر الطبيعية لأحماض أوميجا-3 الدهنية، المعروفة بدورها في حماية القلب، دعم الدماغ، وتقليل الالتهابات. ويمكن تناوله طازجًا أو مشويًا أو معلبًا، مع الاستفادة من الجلد والعظام التي تُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

قيمة غذائية عالية في وجبة صغيرة

يتميز السردين بكثافة غذائية مرتفعة مقارنة بحجمه، حيث توفر حصة واحدة (100 جرام من السردين المعلب):

نحو 208 سعرات حرارية فقط.

فقط. أكثر من 24 جرامًا من البروتين عالي الجودة.

عالي الجودة. دهون صحية مفيدة للقلب دون أي سكريات أو كربوهيدرات.

مجموعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، فيتامين د، فيتامين ب12، والبوتاسيوم.

فوائد صحية مدعومة بالدراسات

تشير الأبحاث العلمية إلى أن إدراج السردين ضمن النظام الغذائي ينعكس إيجابًا على صحة الجسم، ومن أبرز هذه الفوائد:

حماية القلب والأوعية الدموية

تناول حصة أو حصتين أسبوعيًا يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون في الدم.

دعم صحة الحوامل والأجنة

أحماض أوميجا-3 الموجودة في السردين تلعب دورًا أساسيًا في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي، ما يقلل من مخاطر التأخر العصبي.

مقاومة الالتهابات

الاستهلاك المنتظم للسردين يساعد على تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض المفاصل وبعض المشكلات الصحية الأخرى.

السردين لصحة الدماغ والعين

لا تقتصر فوائد السردين على القلب فقط، بل تمتد لتشمل:

تحسين وظائف الدماغ والحفاظ على المادة الرمادية، ما قد يقلل من خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

دعم صحة العين وتقليل فرص الإصابة بجفاف العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

تقوية العظام وبناء العضلات

من أبرز ما يميز السردين أنه يُؤكل بعظامه وجلده، ما يجعله:

مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان.

غنيًا بالبروتين الذي يساعد على بناء العضلات وتسريع تعافيها بعد المجهود البدني.

متى يجب الحذر من الإفراط؟

رغم فوائده الكبيرة، ينصح الخبراء بالاعتدال في تناول السردين، خاصة في الحالات التالية:

مرضى ضغط الدم : بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في السردين المعلب.

: بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في السردين المعلب. مرضى النقرس أو حصوات الكلى : لاحتوائه على البيورينات التي ترفع حمض اليوريك.

: لاحتوائه على البيورينات التي ترفع حمض اليوريك. مرضى الحساسية من الأسماك: لاحتمالية حدوث تفاعلات تحسسية.

السردين والكوليسترول

يُعد السردين خيارًا مناسبًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول، إذ تساعد دهونه الصحية على خفض الكوليسترول الضار عند تناوله باعتدال، خاصة عند استبداله باللحوم الحمراء والدسمة مرتين أسبوعيًا.