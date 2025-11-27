شريف عامر: حادث إطلاق النار على الحرس الوطني الأمريكي سبب جدلا وقلقا في المجتمع

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن المعلومات الواردة حول واقعة إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض لم تتوقف منذ لحظة وقوع الحادث، حيث تتكشف تفاصيل جديدة تباعًا عن منفذ العملية.

وقال شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن مرتكب إطلاق النار هو أفغاني الجنسية وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه كان أحد العناصر التي تعاونت مع المخابرات الأمريكية وعملت معها خلال وجودها هناك.

وأوضح شريف عامر، أن المنفذ يقيم في ولاية واشنطن، وقد قاد سيارته لمسافة مئات الأميال حتى وصل إلى العاصمة واشنطن لتنفيذ الهجوم الذي استهدف اثنين من عناصر الحرس الوطني، مضيفًا أن الحادث أحدث حالة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط الأمريكية، نظرًا لوقوعه في العاصمة وبالقرب من البيت الأبيض.

دافع واضح وراء ارتكاب هذا الهجوم

ونوه شريف عامر، بأنه لا يوجد حتى الآن سبب مُعلن أو دافع واضح وراء ارتكاب هذا الهجوم أو اختيار استهداف عناصر الحرس الوطني تحديدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بتصريحات قوية عقب الحادث، دعا فيها إلى فرض قيود إضافية على المهاجرين، واعتبر أن ما حدث هو "عمل إرهابي"، لكن المؤسسات الأمريكية الرسمية لم تصدر أي تصريحات تصنّف الحادث كعمل إرهابي حتى هذه اللحظة.