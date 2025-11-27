حزبك عمل إيه على الأرض؟ مشادة "لايف" بين محمد موسى وناجي الشهابي

نشبت مشادة حادة بين النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والإعلامي محمد موسى، خلال مناقشة أداء المستقلين ودور الأحزاب في الانتخابات.

وأوضح الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، موقفه بوضوح حول قوة المستقلين، مشيرًا إلى أن معظمهم كانوا في الأصل أعضاء بأحزاب كبرى ولم يكونوا مستقلين بالمعنى الكامل، مؤكدًا على أهمية الأحزاب الوطنية في تسهيل المشاركة السياسية.

وتصاعدت المشادة حين حاول محمد موسى توجيه أسئلة حول تفاصيل الانتخابات الفردية، فرد الشهابي قائلاً: "أنت عايز نتكلم كلام الناس بجد ولا كلام هزار؟ سيبني أجاوبك"، مشددًا على أهمية التركيز على دور الحزب في الشارع ومتابعة القضايا اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن حزب الجيل يواكب القضايا السياسية والاجتماعية بشكل مستمر ويقدم مرشحين قريبين من إرادة المواطنين.



ليرد عليه "موسى": "حزبك عمل إيه على الأرض؟".



فأجاب الشهابي: حزب الجيل له موقف يومي من قضايا المواطنين، ومتابعته للقضايا على الأرض واضحة لكل المصريين".

وشدد رئيس الحزب الجيل على أن متابعة الأحزاب من قبل المواطنين تعكس أهميتها، وأن الحزب يظل الفاعل الوحيد الذي يعكس مواقف سياسية ملموسة على الأرض بشكل يومي، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يسلط الضوء على العمل السياسي الحقيقي بدلاً من التفاصيل الفرعية أو النقاشات الجانبية.