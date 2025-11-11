رئيس حزب الجيل: انتخابات النواب تتم بسهولة وهناك إقبال ملحوظ من الناخبين

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل على سير العلمية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بالداخل .

وقال ناجي الشهابي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر في مختلف المحافظات ".

وتابع ناجي الشهابي :" كل المشرفين على اللجان الانتخابية يقومون بدورهم وهم على قدر المسؤولية الموكلة لهم ".

وأكمل ناجي الشهابي :" هناك إقبال ملحوظ في مختلف اللجان الانتخابية والناخبين حريصون على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات ".

ولفت ناجي الشهابي:" هناك تنافس كبير على المقاعد الفردية في مختلف اللجان الانتخابية بمحافظات الجولة الأولى ".

