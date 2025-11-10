الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو

كشفت رضوى نبيل، مراسلة قناة صدى البلد من محافظة الجيزة، عن أجواء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025

وأضافت رضوى نبيل خلال مداخلة هاتفية على الهواء مع الإعلامي حمدي رزق في خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، أن المشهد الانتخابي في الجيزة كان نشطًا منذ الصباح، كما أن محافظة الجيزة من المحافظات التي تشهد إقبالًا قويًا في انتخابات المرحلة الأولى، وفيها نسبة تصويت عالية جدًا، حيث يبلغ عدد الناخبين حوالي 6,634,000 ناخب وناخبة. المشهد من أول اليوم شهد تواجدًا وإقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، وبالأخص كبار السن".

وأضافت: "مع اقتراب انتهاء اليوم الأول من المرحلة الانتخابية، يمكن ملاحظة أن السيدات يتصدرن المشهد هنا في محافظة الجيزة، ومن مختلف الأعمار، من صغار السن إلى كبار السن، وهناك مساهمات من بعض الشباب المتطوعين لتسهيل حركة المرور في المحافظة، ما أتاح مرونة كبيرة رغم الإقبال الكبير من المواطنين".

وتابعت: "الحركة المرورية سارت على أكمل وجه، وكوادر الأمن متواجدة لمساعدة المواطنين، والرد على أي استفسار أو مشكلة، مما ساهم في استكمال العملية الانتخابية بنجاح في اليوم الأول من المرحلة الأولى بمحافظة الجيزة".