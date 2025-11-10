عبد الله المغازي: انتخابات النواب استحقاق دستوري يرسخ الحياة السياسية

أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن انتخابات مجلس النواب تُعد استحقاقًا دستوريًا مهمًا، ومن الاستحقاقات التي يُعول عليها في بناء الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة من خلال إصدار التشريعات والقوانين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في التغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها يُعد تطبيقا صحيحًا للدستور المصري، ويمثل نجاحًا كبيرًا للدولة المصرية التي تُحيط بها صراعات من جميع الجهات.

وأضاف أن مؤسسات الدولة المصرية والقيادة المصرية حرصت على أن تتم الاستحقاقات في مواعيدها، وهو ما يُعد نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن الناخبين متواجدون أمام اللجان، خصوصًا في محافظات الصعيد التي تشهد انتخابات قوية وكبيرة.

وأوضح الدكتور المغازي أن محافظات الصعيد تشهد حضورًا واضحًا للعائلات والطبيعة القبلية، وكذلك محافظات غرب الدلتا مثل الإسكندرية والبحيرة ومطروح، مما يعكس حرص المواطن المصري على المشاركة رغم الظروف الاقتصادية وبعض الإشكاليات المتعلقة ببعض المرشحين.