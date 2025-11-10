رشا مهدي تكشف ملاحظات المجلس القومي للمرأة على انتخابات النواب.. فيديو

قالت الدكتورة رشا مهدي، رئيس غرفة العمليات بالمجلس القومي للمرأة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، إن الغرفة تعمل على مدار اليوم للتعامل مع أي عقبات تواجه السيدات خلال مشاركتهن في العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وعمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت رشا مهدي، في تصريح على قناة "تن"، أن غرفة العمليات بالمجلس القومي للمرأة تعمل ومعها 27 غرفة في محافظات الجمهورية، وتتابع الانتخابات في 14 محافظة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتابعت: نتابع كل اللجان وما يحيط بالعملية الانتخابية من وقت فتح اللجان حتى غلقها بواسطة 2000 متابع تابعين للمجلس القومي للمرأة، ودور المجلس لا يقتصر فقط على فترة الانتخابات ولكن له دور في تمكين سياسي للمرأة والمشاركة السياسية لها، والعام كله يتضمن تدريبات ومعسكرات خاصة للتمكين السياسي للمرأة.

وأشارت إلى أن معظم اللجان فتحت في الوقت المحدد ما عدا بعض اللجان تأخرت في محافظة الفيوم، وهناك بعض الدعاية المرصودة من قبل بعض الأحزاب وفي النهاية تتسلم الهيئة الوطنية للانتخابات تقرير بهذه الملاحظات من المجلس القومي للمرأة.