محافظات

39 شخصا.. ننشر جنسيات المصابين في حادث تصادم أتوبيس البحر الأحمر

ابراهيم جادالله

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة نقل ثقيل بطريق رأس غارب الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 39 مصابا من جنسيات مختلفة.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي تابع لإحدى الشركات، مع سيارة نقل ثقيل.

فيما أشار مصدر ، أن هناك 36 سائحاً مصاب جنسياتهم كالتالي، 27 روسي، بالإضافة إلى 2 من ليتوانيا، و7 من فنلندا، وكذلك 3 مصابين مصريين "٢ سائقين، مرشد سياحي".

تم الدفع بعدد كبير من سيارات إلى موقع الحادث، بالكيلو 5 طريق رأس غارب الغردقة، ورفع حالة الطوارئ بمستشفي رأس غارب المركزى التي استقبلت المصابين.

فيما لقي اجنبي مصرعه بالإضافة إلى آخر مصرعه، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

البحر الاحمر حادث الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر حادث تصادم

