قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصاعد التوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا.. تعليق اتفاق السلام بسبب انفجار لغم

تايلاند وكمبوديا
تايلاند وكمبوديا
علي صالح

أعلنت تايلاند تعليق تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع كمبوديا. 

جاء هذا القرار الحاسم على خلفية إصابة جنديين تايلانديين بجروح إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من الحدود المتنازع عليها، ما زاد من حدة التوترات بين البلدين اللذين شهدا اشتباكات عنيفة في شهر يوليو الماضي، في تطور يُنذر بتجدد النزاع الحدودي بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

وأُبرم اتفاق السلام بمساعدة وجهود وساطة من الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، في أعقاب نزاع حدودي استمر خمسة أيام. 

وفي شهر أكتوبر، وقّع الجانبان على هدنة موسعة في ماليزيا، إلا أن الجنرال أوكريس بونتانوندها، القائد الأعلى للقوات المسلحة التايلاندية، صرّح أمس، الاثنين، بأن الجيش التايلاندي يوقف جميع الاتفاقات "حتى تتمكن كمبوديا من إظهار صدق واضح بأنها لن تكون عدوانية"، وفقاً لما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي. 

وتعكس الخطوة مدى قلق بانكوك من تكرار الأحداث التي أدت إلى التصعيد في الأشهر الماضية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكمبودية في بيان لها عن "قلقها البالغ" إزاء احتمال تعليق تايلاند للاتفاق. 

الاتفاق المعلق كان يشمل تدابير بناء ثقة مهمة مثل إزالة الأسلحة الثقيلة من المنطقة الحدودية والإفراج عن 18 أسير حرب كمبودي محتجزين لدى تايلاند في حال تنفيذ جميع البنود.

وتشدد بنوم بنه على التزامها بالسلام، نافية بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بزرع ألغام أرضية جديدة.

وكشفت تفاصيل الحادث الذي أشعل فتيل تعليق اتفاق السلام الجيش التايلاندي، الذي أوضح في بيان له أن أربعة جنود أصيبوا، أحدهم فقد قدمه اليمنى، بانفجار لغم أرضي من طراز PMN-2 فجر يوم الاثنين أثناء قيامهم بدورية في مقاطعة سيساكيت التايلاندية. 

وذكر البيان أن ثلاثة ألغام إضافية عُثر عليها بالقرب من موقع الانفجار، مشيراً إلى أن "الأدلة المتوفرة" تشير إلى أن اللغم "تم زرعه حديثًا على الأراضي التايلاندية" بعد إزالة الأسلاك الشائكة، مما يوجه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى الجانب الكمبودي.

وفي تصريح عزز الموقف العسكري، صرّح رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين شانفيراكول، بعد ساعات من الحادث بأن "كل شيء يجب أن يتوقف حتى تتضح الأمور". 

هذا التوتر الحالي يعيد إلى الأذهان جذور القتال الذي اندلع في يوليو، حيث كانت انفجارات الألغام الأرضية وإصابة الجنود التايلانديين تُعد من العوامل المحفزة. 

وأشارت وكالة رويترز، في وقت سابق إلى أن الألغام التي أدت إلى الاشتباك السابق ربما تكون قد زُرعت حديثاً، بناءً على تحليل خبراء. ويتبادل الطرفان الاتهامات حول من بدأ تبادل إطلاق الصواريخ والمدفعية الثقيلة الذي استمر لخمسة أيام وأسفر عن مقتل 48 شخصاً على الأقل ونزوح مؤقت لنحو 300 ألف شخص، في أسوأ قتال بينهما في التاريخ الحديث. 

ويُبقي التعليق مصير العلاقات الحدودية هشة ومعرضة لمزيد من التصعيد.

تايلاند اتفاق السلام كمبوديا انفجار لغم جنوب شرق آسيا ماليزيا الجيش التايلاندي بانكوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

محمود عبد السميع

الجمعة.. ندوة تكريم محمود عبد السميع بالقاهرة السينمائي

سعد الدين وهبة

ذكرى وفاة سعد الدين وهبة.. مسيرة نصف قرن في خدمة الفن والثقافة

إسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي إلى الأربعاء في إمبابة

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد