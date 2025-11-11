سفير مصر بهولندا: الخارجية تولي اهتماماً كبيراً لرعاية المصريين بالخارج وتقديم الدعم لهم

أكد السفير عماد حنا، سفير مصر لدى مملكة هولندا، خلال لقائه مع مجموعة من أبناء الجالية المصرية، أن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تولي اهتماما كبيرا لرعاية المصريين بالخارج، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية أو من خلال المبادرات الحكومية المعنية بتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم.

وأبرز السفير عماد حنا حرص وزارة الخارجية على تسهيل الخدمات القنصلية وتقديم الدعم للمصريين المقيمين في الخارج، ومن ضمنهم الجالية المصرية في هولندا.

كما استمع السفير إلى مقترحات الجالية حول سبل تعزيز التواصل بين السفارة وأبناء الجالية لتطوير جميع الخدمات المقدمة.

وأعرب الحاضرون من أبناء الجالية عن تقديرهم وامتنانهم للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تجاه المصريين المقيمين في الخارج، من خلال المبادرات المستمرة الهادفة إلى تعزيز الروابط مع الوطن.

وأعرب السفير المصري عن خالص تقديره لأبناء الجالية في هولندا الذين يسهمون في مد جسور التعاون والتفاهم بين مصر وهولندا، مؤكداً أن السفارة ستظل مظلة داعمة لكل ما يسهم في رفعة الوطن وصون مصالح أبنائه في الخارج.

