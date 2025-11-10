ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة

التقى محرر “صدى البلد” بأحد المواطنين، يُدعى “رجب أحمد عمر” أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية في بولاق الدكرور بالجيزة، في أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال إن انتخابات مجلس النواب تُعد واجبًا وطنيًا، وعلى كل مواطن أن يدلي بصوته لبلدنا العظيمة مصر، العزيزة على قلوبنا، مشيرًا إلى أنه على المواطن أن يكون له رأي إيجابي.

وتابع: هناك حرية وديمقراطية في البلد، وعلى كل مواطن أن يختار المرشح الذي يرى أنه الأنسب في دائرته، مشيرًا إلى أنه أعطى صوته للمرشح الذي لديه رؤية اجتماعية وثقافة برلمانية، قائلًا: «ربنا يولي من يصلح».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم، في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء.

وتُجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل: «الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح».

ويحق لـ35 مليون ناخب التصويت في المرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. وقد ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين المخصصتين للقوائم تحت مسمى «القائمة الوطنية من أجل مصر» (قائمة بعدد 40 مرشحًا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدًا بالنظام الفردي.