وفاة المقاتل البرازيلي "بيبي" داخل أحد السجون الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام برازيلية أنه تم العثور على غودوفريدو كاسترو، المقاتل السابق في بطولة القتال النهائي UFC، ميتا داخل أحد السجون في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موقع R7 Esportes.

ولم تعلن السلطات الأمريكية بعد عن سبب الوفاة، فيما أكدت مصادر قانونية أن عائلة كاسترو أبلغت رسميا بالحادثة.

و يشتهر المقاتل البرازيلي المعروف في عالم الفنون القتالية باسم "بيبي"، حيث عثر عليه ميتا الأحد الماضي داخل أحد السجون في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كان موقوفا منذ يوليو الماضي على خلفية اتهامات بالعنف المنزلي ضد زوجته سيمارا ميلو.

و أشتهر المقاتل البالغ من العمر 38 عاما بمشاركته في برنامج The Ultimate Fighter Brazil، حيث خاض 12 نزالا في بطولة UFC ضمن فئة وزن الريشة.

إلا أن مسيرته انقلبت رأسا على عقب خلال عام 2025 بعد تورطه في قضية عنف أسري انتهت بسجنه.

وتشير المعلومات إلى أنه أدين بمحاولة خنق زوجته ومنعها من الاتصال بالشرطة.

وتم تحديد كفالة مالية بقيمة 120 ألف دولار (حوالي 650 ألف ريال برازيلي)، غير أن المقاتل بقي قيد الاحتجاز حتى وفاته.