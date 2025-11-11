قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المقاتل البرازيلي "بيبي" داخل أحد السجون الأمريكية
بينهم أجانب.. مصرع شخصين وإصابة 36 في تصادم أتوبيس مع تريلا بالبحر الأحمر
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لإعادة فتح الحكومة
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد
دعاء بأجر 40 مليون حسنة.. لا يستغرق دقيقة واحدة فهل تعرفه؟
سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي
طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق
هزة أرضية بقوة 5 درجات غرب جزيرة كريت دون تأثير على مصر
كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون
مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
أخبار العالم

وفاة المقاتل البرازيلي "بيبي" داخل أحد السجون الأمريكية

هاجر رزق

أعلنت وسائل إعلام برازيلية أنه تم العثور على غودوفريدو كاسترو، المقاتل السابق في بطولة القتال النهائي UFC، ميتا داخل أحد السجون في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موقع R7 Esportes.

ولم تعلن السلطات الأمريكية بعد عن سبب الوفاة، فيما أكدت مصادر قانونية أن عائلة كاسترو أبلغت رسميا بالحادثة.

و يشتهر المقاتل البرازيلي المعروف في عالم الفنون القتالية باسم "بيبي"، حيث عثر عليه ميتا الأحد الماضي داخل أحد السجون في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كان موقوفا منذ يوليو الماضي على خلفية اتهامات بالعنف المنزلي ضد زوجته سيمارا ميلو.

و أشتهر المقاتل البالغ من العمر 38 عاما بمشاركته في برنامج The Ultimate Fighter Brazil، حيث خاض 12 نزالا في بطولة UFC ضمن فئة وزن الريشة.

إلا أن مسيرته انقلبت رأسا على عقب خلال عام 2025 بعد تورطه في قضية عنف أسري انتهت بسجنه.

وتشير المعلومات إلى أنه أدين بمحاولة خنق زوجته ومنعها من الاتصال بالشرطة.

وتم تحديد كفالة مالية بقيمة 120 ألف دولار (حوالي 650 ألف ريال برازيلي)، غير أن المقاتل بقي قيد الاحتجاز حتى وفاته.

غودوفريدو كاسترو المقاتل السجون السلطات الأمريكية المقاتل البرازيلي بيبي

