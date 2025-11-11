العراق.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة

فتحت، اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة للعراق لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوا، في ظل توترات إقليمية مرتفعة وصراع على الاستقرار في البلاد.

ويحق لأكثر من21 مليون شخص التصويت، بعد أكثر من عقدين من الغزو الأميركي الذي أسقط صدام حسين، وبعد سنوات من الصراع ضد تنظيم داعش.

وستبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 (04:00 ت غ) حتى السادسة مساء (15:00 ت غ)، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 7700 مرشح، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء.

وتخطط الهيئة الانتخابية لإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، وسيراقب العملية مراقبون دوليون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.