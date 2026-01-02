مسلمين ومسيحيين.. محمد موسى: المصريون سيظلون دائمًا نسيجًا واحدًا

حرص الإعلامي محمد موسى، على توجيه رسالة التهنئة إلى جمهوره بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، بعث خلالها تحية من القلب إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدًا اعتزازه بوحدة المصريين وتلاحمهم.

وخص محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الإخوة المسيحيين بتحية خاصة، مشددًا على أنهم شركاء الوطن والدم والمصير، وأن المصريين سيظلون دائمًا نسيجًا واحدًا يجمعهم وطن واحد، ووجع واحد، وأمل واحد.

وأكد محمد موسى أن العام الجديد يأتي والمصريون أيديهم في أيدي بعضهم البعض كما اعتادوا، مسلمين ومسيحيين، متمنّيًا أن يكون عامًا يحمل الخير والأمان، وسنة عمل وبناء، تسودها الرحمة والمحبة والوفاء، معتبرًا أن الوفاء قيمة أساسية لا غنى عنها في بناء الأوطان.

وأعرب موسى عن أمله في أن يشهد العام الجديد أفراحًا أكثر من الأحزان، ورزقًا أوسع من الضيق، وأن تزداد قوة الوحدة الوطنية بما يفوق أي وقت مضى، مختتمًا رسالته بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بشعبها، متمنيًا السلام والخير لكل بيت مصري.