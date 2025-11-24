قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
فن وثقافة

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ميرنا محمود

علق  محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين ، على استدعائه  من قبل جهات التحقيق المختصة،  لسماع أقواله في بلاغها ضده بعدم التعرض.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: بهدي أغنية جريئة لـ ذكرى، إلى أقرب الناس ليا.. معرفش أصلًا إحنا كنا إمتى قريبين؟.

واستدعت جهات التحقيق المختصة، محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الأحد لسماع أقواله في بلاغها ضده بعدم التعرض.


و كانت قد حررت شيرين عبد الوهاب، محضر عدم تعرض لـ شقيقها في قسم البساتين في القاهرة، بسبب الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغا من شيرين عبد الوهاب متضمنا أخذ تعهد على شقيقها بعدم التعرض لها.

تحرر المحضر اللازم وحمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري البساتين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

رسالة شيرين عبد الوهاب 
ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الشائعات التي ترددت حول اعتزالها الغناء بسبب مشكلات خاصة، وذلك من خلال رسالة صوتية نشرها محبيها عبر السوشيال ميديا.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في رسالتها: «أنا وصلني اني انا بعتزل .. وانا مودي مش حلو .. انا كويسة جدا وبحضر مفاجئات مختلفة وجديدة هتفرحوا بيها اوي .. هغنيلكم بس من اماكن مختلفة .. هفضل أغني لحد ما أموت .. مفيش اعتزال .. الاعتزال هو الموت .. طول ما أنا عايشة أنا بغني .. وبحبكم وواصل لي حبكم».

وأضافت شيرين عبد الوهاب: «أنا مش بستسلم أبدا .. وفي حاجات جامدة جدا بتحصللي من اقرب الناس ليا .. مش محاربات لا تكسير وقتل .. بس أنا جامدة .. ربنا معايا ربنا ومقويني وأنا بتاعتكم انتو .. عايشة عشانكم انتو .. واستنوا الحاجات الجديدة اللي نزلت .. وبحبكم قد الدنيا واكتر من الدنيا .. وانتو الدنيا بالنسبة».

محمد عبد الوهاب شقيق شيرين شيرين عبد الوهاب ازمه شيرين عبد الوهاب مع شقيقها

