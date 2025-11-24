كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين ، على استدعائه من قبل جهات التحقيق المختصة، لسماع أقواله في بلاغها ضده بعدم التعرض.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: بهدي أغنية جريئة لـ ذكرى، إلى أقرب الناس ليا.. معرفش أصلًا إحنا كنا إمتى قريبين؟.

واستدعت جهات التحقيق المختصة، محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الأحد لسماع أقواله في بلاغها ضده بعدم التعرض.



و كانت قد حررت شيرين عبد الوهاب، محضر عدم تعرض لـ شقيقها في قسم البساتين في القاهرة، بسبب الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغا من شيرين عبد الوهاب متضمنا أخذ تعهد على شقيقها بعدم التعرض لها.

تحرر المحضر اللازم وحمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري البساتين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

رسالة شيرين عبد الوهاب

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الشائعات التي ترددت حول اعتزالها الغناء بسبب مشكلات خاصة، وذلك من خلال رسالة صوتية نشرها محبيها عبر السوشيال ميديا.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في رسالتها: «أنا وصلني اني انا بعتزل .. وانا مودي مش حلو .. انا كويسة جدا وبحضر مفاجئات مختلفة وجديدة هتفرحوا بيها اوي .. هغنيلكم بس من اماكن مختلفة .. هفضل أغني لحد ما أموت .. مفيش اعتزال .. الاعتزال هو الموت .. طول ما أنا عايشة أنا بغني .. وبحبكم وواصل لي حبكم».

وأضافت شيرين عبد الوهاب: «أنا مش بستسلم أبدا .. وفي حاجات جامدة جدا بتحصللي من اقرب الناس ليا .. مش محاربات لا تكسير وقتل .. بس أنا جامدة .. ربنا معايا ربنا ومقويني وأنا بتاعتكم انتو .. عايشة عشانكم انتو .. واستنوا الحاجات الجديدة اللي نزلت .. وبحبكم قد الدنيا واكتر من الدنيا .. وانتو الدنيا بالنسبة».