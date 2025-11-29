قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أخبار العالم

سفير واشنطن ببيروت: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم

السفير الأمريكي في لبنان
السفير الأمريكي في لبنان
قسم الخارجي

أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى أنه على الحكومة تنفيذ قرارها التاريخي بنزع سلاح حزب الله.

نزع سلاح حزب الله

وأضاف السفير الأمريكي في لبنان، في تصريحات لصحيفة ها آرتس العبرية، أن نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم، ويؤمن مستقبلها.

 وأشار عيسى إلى أن إسرائيل لا تحتاج لإذن من واشنطن للدفاع عن نفسها.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد أن احتمال الحرب في لبنان وعدمها موجودان؛ لأن إسرائيل وأمريكا تدرسان خياراتهما، مضيفا أن السلاح ليس مشكلة، ومن يريد نزعه كما تريد إسرائيل يخدمها والتهديدات من أشكال الضغط السياسي.

وقال الأمين العام لحزب الله، إن خُدّام إسرائيل بلبنان “قِلّة”، لكنهم يعيقون استقرار البلد وتحريره، ويلعبون دورًا يخدم إسرائيل والولايات المتحدة وليس لبنان.

سفير واشنطن ببيروت نزع سلاح حزب الله سلاح حزب الله السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى

المزيد

