سفير واشنطن ببيروت: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم

أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى أنه على الحكومة تنفيذ قرارها التاريخي بنزع سلاح حزب الله.

نزع سلاح حزب الله

وأضاف السفير الأمريكي في لبنان، في تصريحات لصحيفة ها آرتس العبرية، أن نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم، ويؤمن مستقبلها.

وأشار عيسى إلى أن إسرائيل لا تحتاج لإذن من واشنطن للدفاع عن نفسها.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد أن احتمال الحرب في لبنان وعدمها موجودان؛ لأن إسرائيل وأمريكا تدرسان خياراتهما، مضيفا أن السلاح ليس مشكلة، ومن يريد نزعه كما تريد إسرائيل يخدمها والتهديدات من أشكال الضغط السياسي.

وقال الأمين العام لحزب الله، إن خُدّام إسرائيل بلبنان “قِلّة”، لكنهم يعيقون استقرار البلد وتحريره، ويلعبون دورًا يخدم إسرائيل والولايات المتحدة وليس لبنان.