المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية إسرائيلية توغلت في ريف القنيطرة، قدمت مساعدات إلى أهالي المنطقة ولكنهم رفضوا تسلمها.

مساعدات إسرائيلية في القنيطرة

وأوضح المرصد السوري أن الدورية الإسرائيلية عرضت مساعدات، شملت سلالاً غذائية ومواد تدفئة كالسولار، إلا أن الأهالي رفضوا قبولها.

وأشار المرصد إلى أن التوغل الإسرائيلي في محافظة القنيطرة كان يتكون من ست آليات عسكرية، ووصلوا إلى قرية العشة، قادمة من قرية الأصبح بريف القنيطرة، بعد انطلاقها من قاعدة تل الأحمر الغربي.

وغادرت الدورية الإسرائيلية باتجاه الأراضي المحتلة دون أي اشتباكات مباشرة مع الأهالي.

التجسس على سوريا

يذكر أن صحيفة جيروزاليم بوست نشرت يوم الجمعة، تقريرا حول وحدة الاستخبارات الميدانية النسائية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتجسس في عمق سوريا.

رافقت الصحيفة مؤخرًا مجموعة من مجندات الاستخبارات الميدانية اللواتي يتجسسن على عناصر معادية في سوريا، وشملت الزيارة زيارةً للموقع 720 على الحدود الإسرائيلية السورية الأردنية.

وقالت الصحيفة إنه أُجريت مقابلات مع قائد الكتيبة 595 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المقدم "ج"، وضابط العمليات التابع له، الرائد "م"، ومجندات جمع المعلومات الاستخبارية "س"، و"د"، و"ف" - جميعهن مجندات باستثناء "ج" - لتقديم لمحة معمقة عن طبيعة التسلل عبر سوريا للمساعدة في إبقاء القوات الإسرائيلية متقدمة على غيرها.

وأشارت إلى أن المجندات اللاتي يتخصصن في جمع المعلومات الاستخبارية الثلاث باستخدام الطائرات المسيرة هن - "س"، و"د"، و"ف".