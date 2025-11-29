123 قتـ.يلاً وعشرات المفقودين.. سريلانكا تغرق في أسوأ فيضانات منذ عقود

أعلنت السلطات في سريلانكا، يوم السبت، أن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الغزيرة التي سببها إعصار ديتواه ارتفع إلى 123 قتيلاً، مع بقاء 130 شخصاً في عداد المفقودين.

فيضانات في سريلانكا

وأفاد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا الواقعة في جنوب آسيا بأن ما يقرب من 44 ألف شخص نزحوا ويقيمون في ملاجئ مؤقتة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية.

ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، عدة مناطق تضررت من الانهيارات الطينية التي وقعت خلال الليل ولم تصل إليها السلطات بعد.

تتعرض سريلانكا لضربة جوية قاسية منذ الأسبوع الماضي، وتفاقمت الظروف يوم الخميس، مع هطول أمطار غزيرة غمرت المنازل والحقول والطرق، وتسببت في انهيارات أرضية، لا سيما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي.

إغلاق المدارس في سريلانكا

وأغلقت الحكومة المدارس والمكاتب وأجلت الامتحانات.

وقد فاضت معظم الخزانات والأنهار، مما أدى إلى إغلاق الطرق وأوقفت السلطات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في أنحاء عديدة من البلاد بعد سقوط الصخور والطين والأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وبحلول يوم الجمعة، بدأت المياه المتدفقة من المناطق المتضررة بشدة تغمر المناطق المحيطة بالعاصمة كولومبو، التي شهدت أمطارًا أقل نسبيًا.

وتُشير السلطات إلى أن إعصار ديتواه، الذي تشكل في البحار شرق سريلانكا، من المرجح أن يتجه نحو الساحل الجنوبي للهند بحلول يوم الأحد.

ومن المتوقع هطول أمطار على سريلانكا اليوم السبت، مع مرور العاصفة فوق الأجزاء الشمالية من البلاد.