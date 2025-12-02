بعد قرار ترامب بحظرها.. انقسامات داخلية في صفوف جماعة الإخوان

أكد ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب، باعتبار جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، سيصدر خلال الايام القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية في دول مصر ولبنان والأردن.

وقال ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك إنقسامات داخلية في صفوف جماعة الإخوان، مؤكدا أن هناك اراء داخل الجماعة ترغب في الفصل بين العمل الدعوي والسياسي، والتيارات الأخرى التي تسعى لاستمرار النشاط السياسي والميداني.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان في دول أخرى تعمل تحت أسماء مختلفة مثل "حزب تواصل" في موريتانيا، و"جمعية الإصلاح" في المغرب.