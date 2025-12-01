فرغلي: قرار الرئيس الأمريكي ترامب بوضع الإخوان جماعة إرهابية سيصدر خلال الأيام القادمة

أكد ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الرئيس الأمريكي ترامب أعطى تعليماته للأجهزة التنفيذية الامريكية بأن يكون هناك قرارا بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وقال ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيصدر القرار خلال الايام القادمة، مؤكدا أنه سيتم تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية في دول مصر ولبنان والأردن.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان لها علاقات مع جماعات إرهابية مسلحة أخرى، وأن استمرار وجودها في بعض الفترات كان يُستغل لتقديم معلومات استخباراتية مهمة للولايات المتحدة.

وأشار ماهر فرغلي إلى أن جماعة الإخوان في حالة تخبط شديد، خاصة أن هناك أراء داخل الجماعة تدعو لحل الجماعة يشكل نهائي والإنخراط في العمل السياسي في الدول.