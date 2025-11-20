باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا خطوة مبشرة وبداية لتغيير السياسة الدولية

اعتبر ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية يعد خطوة مبشرة وبداية لسلسلة إجراءات مستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل بداية العقد الجديد في التعامل مع الجماعة على المستوى الدولي.

وأوضح فرغلي أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع الإخوان من منظور تيارين متناقضين:

تيار يرى الإخوان جماعة إرهابية تستحق المتابعة والملاحقة.

التيار النافذ داخل السلطة الأمريكية كان يعتبر أن الجماعة يمكن توظيفها لأهداف استراتيجية معينة.

تقديم معلومات استخباراتية

وأشار الباحث إلى أن جماعة الإخوان لها علاقات مع جماعات إرهابية مسلحة أخرى، وأن استمرار وجودها في بعض الفترات كان يُستغل لتقديم معلومات استخباراتية مهمة للولايات المتحدة.

الخطوة الأمريكية الأخيرة

واختتم فرغلي حديثه بالتأكيد على أن الخطوة الأمريكية الأخيرة قد تؤدي إلى تغير نوعي في السياسات الدولية تجاه الإخوان، وربما تعيد النظر في العلاقات والآليات المتبعة مع الجماعة على الساحة العالمية.