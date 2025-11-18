تحذير بيطري.. الحمى القلاعية تهدد العجول المولودة بالسكتة القلبية فور الرضاعة

حذرت الدكتورة سماح نوح، خبيرة الإرشاد البيطري، من خطورة إصابة العجول المولودة بعدوى الحمى القلاعية، مؤكدة أن العدوى قد تتسبب في وفاة المولود بشكل مفاجئ ودون أي أعراض مسبقة، خاصة فور رضاعته من الأم المصابة.



وأوضحت نوح أن فيروس الحمى القلاعية يصل مباشرة إلى عضلة القلب لدى العجول الصغيرة، ما يؤدي إلى السكتة القلبية، إضافة إلى احتمالات الإصابة بعدوى ثانوية أو التعرض للجفاف بسبب ضعف القدرة على الرضاعة.

وشددت على ضرورة عزل المولود فورًا في حال إصابة الأم، ووضعه في مكان نظيف بعيد عن تيارات الهواء والأتربة، مع إمكانية استخدام لبن الأم بعد غليه جيدًا وتبريده ليكون بدرجة حرارة طبيعية.

كما يمكن إرضاع الصغير من أم سليمة وضعت في نفس التوقيت، أو الاعتماد على لبن أطفال بودرة مناسب لعمره، وذلك حتى تمام شفاء الأم، حفاظًا على حياة المولود.

واختتمت نوح بتأكيد أهمية التدخل السريع والإجراءات الوقائية لتجنب فقدان العجول المولودة بسبب الحمى القلاعية.