أحمد زاهر وشريف إدريس من مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

نشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان أحمد زاهر من كواليس مسلسلهما الجديد.

وقال شريف إدريس: إن شاء الله قريباً مسلسل لعبة وقلبت بجد مع النجم أحمد زاهر والنجمه رحمه أحمد..إخراج أ.حاتم متولي للمؤلف محمد عبد العزيز..مدير التصوير جلال الزاكي والمنتج الفني محمد محروس..وإنتاج الشركة المتحده للخدمات الإعلاميه مع شركةunited studios ..دعواتكم.

وكان آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل"سيد الناس"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .