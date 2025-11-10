قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
فن وثقافة

أحمد زاهر وشريف إدريس من مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

أحمد البهى

نشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان أحمد زاهر من كواليس مسلسلهما الجديد. 

وقال شريف إدريس: إن شاء الله قريباً مسلسل لعبة وقلبت بجد مع النجم أحمد زاهر والنجمه رحمه أحمد..إخراج أ.حاتم متولي للمؤلف محمد عبد العزيز..مدير التصوير جلال الزاكي والمنتج الفني محمد محروس..وإنتاج الشركة المتحده للخدمات الإعلاميه مع شركةunited studios ..دعواتكم. 

وكان آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل"سيد الناس"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي. 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

مسلسل لعبة وقلبت بجد لعبة وقلبت بجد أحمد زاهر الفنان أحمد زاهر

