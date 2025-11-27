محافظ الشرقية يستقبل وكيلة الشباب والرياضة الجديدة ويؤكد دعم خطط الوزارة بالمحافظة

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة مني عثمان احمد وكيلة وزارة الشباب والرياضة الجديدة وذلك بمكتبه بالديوان العام لتهنئتها بمهام منصبها الجديد بالمحافظة متمنيا لها التوفيق والسداد والنهوض بقطاع الشباب والرياضة ومؤكداً دعمه الكامل لخطط الوزارة بالمحافظة جاء ذلك في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق.

وخلال اللقاء تم بحث آليات رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الأصول بما يحقق عائداً استثمارياً يخدم أبناء المحافظة.

وجه محافظ الشرقية باستمرار رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، وتفعيل الأنشطة الرياضية داخلها، إلى جانب الاهتمام بتنظيم المبادرات والفعاليات والمهرجانات الرياضية، وتفعيل دوري المدارس، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الشباب.

كما أثنى محافظ الشرقية على الأداء المتميز للدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق خلال فترة عمله بالمحافظة والتي أسهمت بشكل مباشر في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرياضية والشبابية ، متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم في مهام عمله الجديد وكيلا لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.