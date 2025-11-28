كارثة تضرب سريلانكا | 69 قـ.ـتيلا و34 مفقودا… والفيضانات تبتلع القرى

سارعت القوات السريلانكية لإنقاذ مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات يوم الجمعة، حيث ارتفعت الوفيات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية إلى 69، بينما أُعلن عن فقدان 34 شخصًا آخرين.

الفيضانات في سريلانكا

نفّذت المروحيات وقوارب البحرية عمليات إنقاذ متعددة، حيث انتشلت السكان من قمم الأشجار وأسطح المنازل والقرى التي عزلتها مياه الفيضانات في سريلانكا.

وأعلن مركز إدارة الكوارث ارتفاع عدد القتلى مع انتشال المزيد من الجثث في المنطقة الوسطى الأكثر تضررًا، حيث دُفن معظم الضحايا أحياءً جراء الانهيارات الطينية التي ضربت البلاد هذا الأسبوع.

وأضاف المركز أن الأمطار هطلت في جميع أنحاء الجزيرة، حيث بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 360 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فاض نهر كيلاني، الذي يصب في المحيط الهندي بالقرب من العاصمة كولومبو، عن ضفافه يوم الجمعة.

وتضرر ما لا يقل عن 3000 منزل جراء الانهيارات الطينية والفيضانات، ونُقل أكثر من 18 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

وفي منطقة أنورادهابورا شمالًا، نقلت مروحية من طراز بيل 212 تابعة لسلاح الجو رجلًا تسلق شجرة جوز هند هربًا من ارتفاع منسوب المياه.

وأعلن مركز إدارة الكوارث عن توقع هطول المزيد من الأمطار، مع احتمال تحرك إعصار ديتواه بعيدًا عن الشمال باتجاه ولاية تاميل نادو جنوب الهند بحلول يوم الأحد.

الهند تتضامن مع سريلانكا

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه في ضحايا سريلانكا، وقال إن نيودلهي تُسارع إلى تقديم المساعدات.

وقال مودي عبر حسابه بمنصة "إكس" : "نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدات مع تطور الوضع".

وأوضح مسؤولو هيئة إدارة الكوارث في سريلانكا أنهم يتوقعون أن تكون مستويات الفيضانات أسوأ مما كانت عليه في عام 2016، عندما لقي 71 شخصًا حتفهم في جميع أنحاء البلاد.

ضحايا الطقس في سريلانكا

تُعدّ حصيلة ضحايا الطقس لهذا الأسبوع الأعلى منذ يونيو من العام الماضي، عندما لقي 26 شخصاً حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة.

وفي ديسمبر ، لقي 17 شخصاً حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

شهدت سريلانكا أسوأ فيضانات منذ مطلع القرن، في يونيو 2003، عندما لقي 254 شخصاً حتفهم.