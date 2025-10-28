ثعابين ضخمة تثير الهلع بين السياح داخل فنادق سريلانكا

أثارت ثعابين يصل طولها إلى مترين حالة من الذعر بين السيّاح في سريلانكا، بعدما شوهدت تتجول بحرية داخل عدد من الفنادق وتقترب من أماكن الإقامة والسياحة.



ذكرت قناة "SHOT" عبر تطبيق "تليغرام" أن هذه الثعابين الكبيرة تسللت إلى مجموعة من الفنادق في سريلانكا، ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف بين السياح الروس الذين يقضون عطلاتهم هناك.

ونشرت القناة صورًا ومقاطع فيديو توثّق لحظات تسلل تلك الزواحف داخل الفنادق، حيث ظهرت وهي تزحف على الأسرّة وفي الممرات، وتتجوّل في المناطق السياحية المجاورة دون أي عائق.



وأوضحت القناة أن بعض السياح الروس أكدوا أنهم أصبحوا مضطرين إلى "حراسة أماكن نومهم" خوفًا من تسلل الثعابين أثناء الليل، مشيرين إلى أن هذه الزواحف تدخل من الغابات الكثيفة المحيطة بالفنادق، بينما لا يتخذ العاملون هناك إجراءات كافية لإبعادها أو منع اقترابها من النزلاء.

من جانبهم، أفاد الخبراء أن هذه الزواحف تنتمي إلى فصيلة ثعابين الفئران الشرقية، وهي نوع غير سام رغم مظهرها المهيب وضخامتها، إذ قد يصل طولها إلى مترين أو أكثر.

وأكدوا أنها لا تشكل خطرًا مباشرًا على البشر، إلا أن وجودها المفاجئ داخل أماكن الإقامة الفندقية يثير قلق السيّاح ويخلق شعورًا بعدم الأمان في المنتجعات الواقعة قرب الغابات المدارية.