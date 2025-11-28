اتفاق مصري - بوسني لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد إلمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، يوم الخميس ٢٧ نوفمبر، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

وأكد عبد العاطي التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك في كافة المجالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين، معرباً عن ترحيبه باستقبال وزير الخارجية البوسنه في مصر، مشيراً إلى تطلعه لعقد آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، والمضي قدماً في تدشين مجلس رجال أعمال لتناول الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل، والسياحة، والزراعة، والتعليم.

استعرض الوزير الفرص الواعدة التي يتمتع به الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحوافز المقدمة للمستثمرين الاجانب في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها مركزا للانطلاق للأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية، فضلاً عن الإمكانات المصرية البارزة في مجال توفير العمالة المدربة والماهرة.

وتطرق اللقاء إلى حركة السياحة المتنامية بين الجانبين، خاصة في ظل التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للسياحة المتبادلة في أغسطس ٢٠٢٥، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وسراييفو بما يمنح قوة دفع للحركة السياحة المتبادلة.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، واستعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة.