الإفتاء توضح كيف كان النبي نموذجا للتسامح والسلام في المدينة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التسامح والسلام كانا الركيزتين الأساسيتين اللتين ارتضاهما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدخول المدينة المنورة، ليصبحا شعارًا يتبعه المسلمون في تعاملهم مع سكان المدينة من غير المسلمين.

وأوضحت الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا المبدأ تطور لاحقًا ليصبح قانونًا مدنيًّا شاملًا لجميع معاني الأمان والسلام، وتجلى في مظاهر الحياة اليومية، بدءًا من التحية بين الناس وصولًا إلى توفير الأمان للمجتمع ككل.

وأضافت دار الإفتاء أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الاستضعاف قبل الهجرة كانت مليئة بممارسات التسامح، واستمرت هذه التجليات وتوطدت في عهد القوة وبناء الدولة الإسلامية بعد الهجرة، منذ اللحظة الأولى لوصوله الطاهرة إلى أرض المدينة المنورة، مؤكدًا أن التسامح أسلوب حياة ورسالة حضارية يتعين الحفاظ عليها وتعليمها للأجيال القادمة.

الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادة الاخرة.. الخميس

من ناحية أخرى تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر جمادى الآخرة يوم الخميس المقبل، الموافق 29 جمادى الأولى 1447 هجريًا، وما يعادله 20 نوفمبر 2025، في خطوة رسمية لتحديد موعد بداية الشهر الجديد، مع العلم أن هذا الاستطلاع يقترب بنا من شهر رمضان المبارك 2026 بحوالي 90 يومًا.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال، سيكون يوم الخميس المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون يوم الجمعة 21 نوفمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة، أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويبدأ شهر جمادى الآخرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025.