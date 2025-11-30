المنوفي: على جميع المنافذ الالتزام بتوعية المستهلك بخطورة الألبان الحيوانية

شدّد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، على أهمية الالتزام الكامل بتحذيرات وزارة الصحة والسكان التي تؤكد عدم منح الأطفال اللبن البقري أو الجاموسي خلال السنة الأولى من العمر، لما يمثله ذلك من مخاطر على صحة الرضع واحتمالية إصابتهم بالحساسية ومضاعفات صحية أخرى.

وقال المنوفي إن هذه التعليمات ليست مجرد توصيات طبية، بل إرشادات إلزامية لحماية صحة الأطفال، مشيرًا إلى أن الأجهزة الهضمية والمناعية للرضيع لا تكون مكتملة بما يسمح له بالتعامل مع البروتينات الثقيلة الموجودة في الألبان الحيوانية.

تحذيرات

وأضاف أن تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى تفاعلات تحسسية حادة، واضطرابات هضمية، ونقص في العناصر الضرورية للنمو السليم.

وأكد المنوفي أن جميع المنافذ التجارية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية ومراكز توزيع الألبان البديلة تقع على عاتقها مسؤولية مباشرة في توعية المستهلكين بهذه الإرشادات، ونشر التحذيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء عبر الملصقات الإرشادية أو من خلال العاملين القادرين على توجيه الأمهات بشكل صحيح.

ودعا المنوفي جميع المنافذ إلى التعاون الجاد مع جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك في نشر ثقافة الاستخدام الآمن لمنتجات الألبان، والتأكيد على شراء بدائل الألبان المخصّصة للرضع فقط، مشيرًا إلى أن «توعية المستهلك هي خط الدفاع الأول لحماية صحة أطفالنا».

كما شدّد على أهمية دعم الرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأمثل لصحة الطفل، وفي حال التعذر، يجب الاعتماد فقط على بدائل الألبان المعتمدة طبيًا والتي تتوافق مع الإرشادات الصحية.

واختتم المنوفي تصريحه قائلًا إن جمعية عين ستواصل دورها في متابعة الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول الوعي الصحيح إلى كل أسرة مصرية، مؤكّدًا أن الحفاظ على صحة الأطفال هو مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون.

