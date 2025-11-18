أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. اتحاد الغرف التجارية يجيب

كشف هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية، وقال إن مصر ليست دولة منتجة للحوم، لكننا نشتري عجول ولحوم من البرازيل والسودان.

وأوضح عبدالباسط، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الخطة التي تسير عليها الدولة ستقلل من الفتورة الاستيرادية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الرئيس السيسي أمر بإنشاء مجزر في محطة النوبرية ومصنع للأعلاف.

وقال إن الفترة الأخيرة هناك تأمين على الماشية، وذلك بسبب الموت المفاجئ، أو بسبب الحريق، أو السرقة، وأن هذا الأمر من الأشياء الجديدة التي تخدم الفلاح البسيط.