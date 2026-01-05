خاص | رحيل ثنائى بيراميدز بقرار من يورتشيتش

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن رحيل بعض اللاعبين فى الميركاتو الشتوي الجاري بقرار من الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق .

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن يورتشيتش استقر على رحيل ثنائى بيراميدز لعدم الحاجه لخدماتهم فى الفترة الحالية.

وشدد المصدر على ،أن محمود عبدالعاطي دونجا سيرحل عن الفريق بصورة نهائية بعد التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان.

وختتم المصدر تصريحاته، أن يورتشيتش أبلغ مسئولى بيراميدز برحيل عبدالرحمن جودة مدافع الفريق على سبيل الإعارة لعدم الحاجه له.

بيراميدز يهزم مودرن سبورت 1-0 في كاس عاصمة مصر



حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

أحرز زياد شاكر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من زمن المباراة