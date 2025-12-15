الزمالك على حافة الانهيار.. تهديد قانوني وشروع في استقالات وتجهيز البديل

دخل نادي الزمالك النفق المظلم وبات مجلس إدارة القلعة البيضاء مهدد بالرحيل وإحالته لـ النيابة العامة في ظل الأزمة الحالية حول أرض أكتوبر.

وسادت حالة من الإنقسام داخل مجلس الإدارة حول تقديم الإستقالة من عدمه لمواجهة أزمة أرض مدينة أكتوبر.

وبات أيمن ممدوح عباس نجل رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس أقوي المرشحين لتولي رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء حال تم حل مجلس الإدارة بقرار من الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.

مفاجأة قانونية لـ الزمالك

كشفت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.



وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.



(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.



وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.



أول رد من الزمالك

علقت الإعلامية نيرة الأحمر على قرار النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك.



وقالت نيرة فى تصريحات تليفزيونية، إن النيابة العامة أصدرت بيان رسمي بخصوص أرض نادي الزمالك في 6 اكتوبر والتحقيقات التي تجرى فيها وأنا قريت البيان بالكامل كما ورد.



وتابعت: إحنا بنحترم الدولة وبنحترم بيان النيابة العامة، وفي انتظار التحقيقات وفي انتظار نتائج التحقيقات، وكمان مجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد دائم، وأعلن موقفه في بيان من عدة أيام بخصوص الأرض البديلة.



أكملت: في الاخر إحنا ننتظر التحقيقات ونتائج التحقيقات بالتأكيد، ونحترم الدولة ونحترم النيابة العامة، ولكن في انتظار نتائج التحقيقات حتى نهايتها.



أول تحرك من مجلس الزمالك

بدأ توافد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر النادي لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة المستجدات المتعلقة بأزمة أرض السادس من أكتوبر بعد التطورات القانونية الأخيرة.



ويدرس مجلس الإدارة خلال الجلسة المرتقبة مساء اليوم الأحد، كل التفاصيل الخاصة والسيناريوهات المحتملة بشأن التصرف القانوني بعد بيان النقابة.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كمال شعيب المستشار القانوني للنادي لبحث التحرك في أعقاب التطورات الجديدة.

الصدمة تلاحق جماهير نادي الزمالك

سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك عقب إصدار بيان النيابة العامة والذي أكد إدانة النادي في التحصل على تحصل من الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

وتسالت جماهير نادي الزمالك عن موقف مجلس إدارة النادي عقب صدور قرار النيابة العامة .



وزارة الشباب والرياضة وبيان النيابة العامة

تحدث محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن أزمة أرض نادي الزمالك وصدور بيان رسمي من النيابة العامة عن وجود مخالفة ضد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.



وقال الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة في تصريحات للصحفيين: "سيكون هناك تبرأة من النيابة العامة بشأن حصول الزمالك على 780 مليون جنيه أو إحالته للمحكمة".



وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة: "في انتظار القرار النهائي ونتيجة التحقيق من النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم ضد مجلس إدارة الزمالك حال وجود إدانة".

نجل ممدوح عباس واللجنة المؤقتة

فجرت مصادر مطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل حول أقوي المرشحين لتولي رئاسة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك حال حل مجلس الإدارة.



أفادت المصادر أن وزارة الشباب والرياضة تجهز أيمن ممدوح عباس نجل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لتولي مهام رئاسة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك فى حال حل مجلس الإدارة.



وأضافت المصادر أن إختيار نجل ممدوح عباس لتولي مهام رئاسة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك حال حل مجلس الإدارة يأتي لإنتشال القلعة البيضاء من الأزمات التي يمر بها البيت الأبيض فى الوقت الراهن.

جاهز للحساب

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أزمة ملف أرض اكتوبر والتلويح بإحالة مجلس الإدارة للنيابة العامة.



قال أحمد سليمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إلي من يهمه الأمر إذا كان هناك خطأ منسوب إلي مجلس الإدارة فنحن على أتم الإستعداد للمحاسبة والمسائلة وأنا أولهم والمثوول أمام أي جهة.



تابع: أما الكيان فهو رمز رياضي مصري أصيل ملك لأعضاؤه وجماهيره وكلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعا للحفاظ عليه وعلي تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلا أمام أي عقبات.

انقسام حول الإستقالة

سادت حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول تقديم المجلس إستقالته ردا على أزمة أرض أكتوبر.



وذكرت مصادر مطلعة أن البعض داخل مجلسي إدارة نادي الزمالك يري ضرورة تقديم الإستقالة فى ظل الضغوط التي يتم ممارستها على المجلس فى أزمة أرض أكتوبر.



ويرى آخرون ضرورة صرف النظر عن فكرة تقديم الإستقالة من أجل الحفاظ على استقرار نادي الزمالك والتمسك بقانونية موقف مجلس الإدارة والمطالبة بأحقية القلعة البيضاء فى عودة أرض أكتوبر.