منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
أخبار البلد

مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي

جمال عوض
جمال عوض
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر و هيئة المعاشات الكورية مذكرة تفاهم تهدف إلي توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين ، و ذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عقب مراسم التوقيع أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكورية التي تُعد من النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال.

مشيراً إلي ان المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة، والقيام ببحوث علمية وتطبيقية، وتنفيذ زيارات دراسية متبادلة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم الرائدة في مجالات التأمين الاجتماعي والمعاشات.

هذا و قد أعرب الوفد الكوري عن سعادته بهذه الخطوة الهامة مشيداَ بجهود مصر في تطوير نظام التأمين الاجتماعي مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة المواطنين في كلا البلدين كما يسهم في تذليل العقبات الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.

يأتي هذا التعاون في وقت تتجه فيه مصر نحو تحديث البنية التحتية لنظام الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات الكورية الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة جمال عوض

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

