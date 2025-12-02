وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور ديلي ألاكي، وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري لمناقشة فرص التعاون المشترك فى مجال التعدين وآفاق تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى إطار علاقات الشراكة بين مصر ونيجيريا وما تشهده من زخمٍ متنامٍ في كافة المجالات، وعلى هامش زيارة بعثة الأعمال المصرية البريطانية إلى لندن .

وتم خلال اللقاء التأكيد على الرغبة المتبادلة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر ونيجيريا في قطاع التعدين ، كما جرى التشاور وتبادل الرؤى حول عمليات تطوير هذا القطاع وجذب الاستثمار التي يشهدها البلدان، ويشمل ذلك الإصلاحات المختلفة والسياسات الداعمة للإستثمار وتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات بما يسهم في تعزيز مشاركة الشركات الناشئة والمتوسطة، وجذب مزيد من الاستثمارات للكشف عن الثروات المعدنية واستغلالها اقتصادياً، و كذلك مناقشة الرؤى حول سبل تشجيع صناعات القيمة المضافة للمعادن وإجراء عمليات تصنيع للخامات المستخرجة.

وخلال اللقاء، وجه الوزير دعوة للوزير النيجيري للمشاركة في منتدى التعدين المصري المقرر عقده في سبتمبر 2026، تأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعميق الشراكات المصرية الافريقية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على قوة الروابط بين مصر ونيجيريا، والالتزام بتحويل الزخم الإيجابي في العلاقات السياسية والاقتصادية إلى فرص ملموسة في قطاع التعدين تخدم مصالح البلدين.